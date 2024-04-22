Делегация из Кении в «AzerGold»
Председатель Правления Закрытого Акционерного Общества (ЗАО) «AzerGold» Закир Ибрагимов встретился с делегацией Республики Кения, находящейся с визитом в Азербайджане.
Приветствуя гостей, З.Ибрагимов отметил, что укрепление отношений дружбы и сотрудничества между странами как в рамках двусторонних, так и международных организаций вызывает удовлетворение. Председатель Правления подчеркнул, что имеются большие перспективы для развития экономических отношений, особенно для налаживания сотрудничества в горнодобывающей сфере.