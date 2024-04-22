Заместитель Шойгу отправлен в СИЗО

В отношении Иванова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, до 23 июня 2024 года. По версии следствия, Иванову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере).

Вчера сообщалось, что по подозрению в получении взятки задержан замминистра обороны России Тимур Иванов.

Тимур Иванов был назначен замминистра обороны указом президента России в мае 2016 года. До этого с 2013 по 2016 год он был гендиректором подведомственного Минобороны «Оборонстроя». Компания специализируется на строительстве жилья для военных, а также социально-значимых и стратегических объектов военного назначения.