Массовая депортация нелегальных мигрантов из Британии

В британском парламенте принят закон, разрешающий местным властям депортировать нелегальных мигрантов в Руанду, где те будут ожидать решения Лондона о предоставлении им убежища.

Премьер-министр Риши Сунак заявил, что депортации начнутся через 10-12 недель. Правительство зафрахтовало коммерческие чартерные авиарейсы и выделило персонал, который будет сопровождать беженцев в Руанду. «Никаких «если», никаких «но». Эти рейсы полетят в Руанду», - сказал Сунак.