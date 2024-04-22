Из африканцев и латиноамериканцев сделают россиян

Для увеличения населения России до 160,2 млн человек к 2050 году властям необходимо поддержать трудовую и образовательную миграцию из стран Африки и Латинской Америки. С таким предложением выступили экономисты Института исследований и экспертизы ВЭБ, пишут «Ведомости» со ссылкой на доклад «Долгосрочные сценарии развития российской экономики».

Согласно расчетам исследователей, при сохранении сложившихся тенденций численность населения России к 2050 году сократится на 6% (на 8,7 млн человек) по сравнению с началом 2023-го — до 137,9 млн.

Как отмечают экономисты, миграционный ресурс стран ближнего зарубежья является ограниченным, в том числе из-за высокой конкуренции за трудовых мигрантов со стороны быстро растущих государств Азии, например Китая. Именно поэтому российским властям следует стимулировать приток мигрантов из Африки и Латинской Америки, считают в ВЭБе.

Россия теряет население девятый год подряд. По данным Росстата, в 2021 году на фоне последствий пандемии COVID-19 естественная убыль населения составила 1,04 млн человек, в 2022-м показатель был на уровне 594,5 тыс. человек, в 2023-м — 500 тыс., а в январе—феврале текущего года страна лишились еще 129,7 тыс. человек. Накопленным итогом в 2016–23 годах Россия потеряла в результате естественной убыли 3,5 млн человек.

Этот процесс продолжится в ближайшие десятилетия, следует из долгосрочного демографического прогноза Росстата. По оценке ведомства, в 2023–2046 годах вследствие превышения смертности над рождаемостью Россия потеряет 12,7 млн человек.