ХАМАС идет на уступки

Заместитель лидера ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синуара Халиль аль-Хая в интервью газете Asharq Al-Awsat прокомментировал переговоры о прекращении огня в секторе Газа и возвращении похищенных.

«Нам сказали, что если бы мы пойдем на уступки в вопросе обмена пленными, то Израиль тоже проявит гибкость. Мы сократили количество палестинских заключенных за каждого израильского солдата с 500 до 50», - заявил он.

Представитель ХАМАС также подчеркнул, что в нынешнем плане прекращение огня не предусматривается.