Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 12:03

Американский Сенат, как и ожидалось, проголосовал за пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 95.3 миллиардов долларов. Из них помощь Киеву составит 60.8 миллиардов.

Законопроект поддержали 79 сенаторов, против проголосовали 18. Из тех, кто был «за» оказался 31 республиканец, их было на 9 человек больше тех, что выступил за помощь союзникам в феврале этого года. После голосования сенаторы провели бравурную пресс-конференцию, на которой шутили и обменивались поздравительными репликами. Президент Джо Байден минуты спустя после голосования сказал, что он подпишет билль, как только тот ляжет на его стол. А он ляжет в среду, ведь от Капитолия до Белого дома всего несколько километров. «Сенат послал совместное послание всему миру, - заявил лидер демократического большинства в верхней палате конгресса Чарльз Шумер. – Америка всегда будет защищать демократию тогда, когда это необходимо». «Всегда» - слишком громко сказано. В течение более полугода, мир, который теперь получил долгожданное послание с изумлением наблюдал, как столь необходимая поддержка Украине, переживающей тяжелейшие месяцы в противостоянии с превосходящей российской армией, тонула в бездарных и тупых межпартийных противоречиях в Палате представителей Конгресса.

Ущерб для престижа Америки был огромный, страна получила по своим позициям в мире в качестве пресловутой супердержавы самый сильный удар после окончания Второй мировой войны. «Восприятию надежности США был нанесен серьезный ущерб, - сказал Курт Волкер, который служил посредником между администрацией Трампа и правительством Украины. - Это имело крайне негативный эффект - страны-члены НАТО теперь будут с сомнениями относиться к приверженности Америки совместной защите альянса». Пакет в Палате представителей блокировали ультраправые конгрессмены, действовавшие по указке Дональда Трампа, кандидата на переизбрание в ноябре и противника всякой помощи Украине, которую он в приватных разговорах называл «частью России». В последний момент спикер палаты Майк Джонсон опомнился и как барон Мюнхгаузен вытащил себя из болота за волосы. В Сенате принятию пакета помощи противостоял левый независимый сенатор от штата Вермонт 82-летний Берни Сандерс. Будучи потомком польских евреев, он яростно противился принятию пакета военной поддержки Израилю. «Израиль не имеет права вести войну против всего палестинского народа, - говорил сенатор за минуты до голосования.

Но его поддержало лишь двое коллег, и помощь в размере 26 миллиардов еврейскому государству успешно прошла. Опросы показывают, что хотя демократы и разделены по вопросу поддержки Израиля, важным фактором при голосовании стало нападение Ирана на эту страну. А Тегеран никто в Конгрессе защищать и оправдывать не собирается. Зато у сенатора называющего себя «демократическим социалистом» невероятная поддержка среди студентов крупнейших американских университетов, которые, как гласит левая пропаганда «в едином порыве» выступают в защиту «многострадальных и угнетенных палестинцев», совершенно забывая, что те в течение многих лет поддерживали и продолжают поддерживать террористов Хамас. Сенатское голосование, поставившее точку в долгих дебатах по вопросу о помощи союзникам, стало большим политическим капиталом для президента Байдена. Надо отдать ему должное, он с колоссальным упорством боролся за выделение этих денег Конгрессом. Теперь его авторитет и лидерство в этой борьбе сильно укрепились, и он без всяких проволочек может направлять артиллерийские снаряды, как и боеприпасы для ПВО, а также дальнобойные ракеты ATACMS Украине. В телефонном разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским он пообещал, что все это вооружение «пойдет в Украину очень быстро».