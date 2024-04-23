Ульвия Худиева 17:00

Как сообщалось ранее, министр здравоохранения Теймур Мусаев подписал приказ о проведении 21-27 апреля 2024 года Недели иммунизации во всех городах и районах Азербайджана. В документе в том числе отражены такие важные вопросы, как привлечение в течение Недели иммунизации к вакцинации детей, которые по какой-либо причине исключены из иммунизации, и проведение мониторинга в районах с низким охватом прививками. Сабина Джафарова, врач-педиатр Научно-исследовательского педиатрического института имени К.Фараджевой Минздрава, в ходе своего выступления на официальной странице министерства в Instagram рассказала о важности вакцинации, в том числе лечения заболеваний, зарегистрированных среди детей. Педиатр отметила, что некоторые вакцины создают пожизненный иммунитет. Например, вакцина от полиомиелита: «Некоторые прививки предоставляют более прочную защиту — на 10-15 лет. Например, вакцины от кори и краснуху. Но детей, состояние здоровья которых не позволяет это сделать, не прививают».

Сабина Джафарова отметила, что есть рекомендации по медицинским противопоказаниям Министерства здравоохранения: «Имеются постоянные и временные медицинские противопоказания. Временные медицинские противопоказания бывают при наличии острой респираторной вирусной инфекции, обострении хронического заболевания, остром инфекционном заболевании. Вакцинацию проводят, если у ребенка нет неврологических проблем. Если после первой прививки у ребенка появились сильные боли, судороги, высокая температура, аллергические реакции, то вакцинацию не следует продолжать. То есть если при введении первой вакцины возникло осложнение, в следующий раз ребенка прививают вакциной, не вызывающей поствакцинальные осложнения. Существуют и ложные противопоказания к проведению вакцинации. К ним относятся перинатальная энцефалопатия, увеличение вилочковой железы, аллергия, астма, экзема, врожденные патологии, анемия. В любом случае принять решение о целесообразности проведения вакцинации может только врач». Педиатр также отметила, что при врожденном иммунодефиците можно использовать только инактивированную вакцину. Джафарова рассказала, что жизнь с хроническим заболеванием требует постоянного наблюдения за состоянием детей и выполнения рекомендаций врача: «Контакт с инфекцией (бактерией или вирусом) может привести к серьезным осложнениям и усугубить тяжесть хронического заболевания. Прививки помогают защититься от инфекций. Однако вакцинация таких детей требуют тщательного выбора и применения индивидуальной тактики вакцинации. Приступить к вакцинации следует после изучения анамнестических данных, особенностей перинатального периода, психофизического развития и перенесенных заболеваний». Врач также отметила, что если ребенок находится в состоянии острого заболевания, то его освобождают от прививок на период заболевания: «При различных хронических заболеваниях детей прививают в фазе ремиссии. В таких случаях возможность начать вакцинацию врач определяет после осмотра ребенка, ознакомления с данными его обследования, лечения, консультации с соответствующими специалистами: неврологом, аллергологом, отоларингологом и др. Детей с ослабленным иммунитетом можно вакцинировать только инактивированными вакцинами. ВИЧ-инфицированных детей без клинических проявлений заболевания и отсутствии иммунодефицита прививают всеми вакцинами календаря прививок».