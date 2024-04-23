Бронетехника для Украины уже на границе: видео с десятками Bradley для ВСУ CNN также подтверждает, что большая часть американской военной помощи Украине, одобренной Сенатом накануне, была заранее размещена на складах в Германии и Польше.

На границе с Украиной в соседней Польше уже стоят платформы, нагруженные десятками боевых машин пехоты Bradley, готовых к транспортировке. Это подтверждается видео, снятое очевидцем на камеру мобильного телефона, которое стало свидетельством о приближении значительной помощи от США военным силам Украины.

Американский телеканал CNN также подтверждает, что большая часть американской военной помощи Украине, одобренной Сенатом накануне, была заранее размещена на складах в Германии и Польше. Это означает, что сразу после подписания закона президентом США Байденом бронетехника отправится в Украину.

Как сообщают военные источники, логистика переброски военной техники давно отлажена, поэтому ожидается, что помощь достигнет украинских Вооруженных сил максимально быстро. Этот шаг рассматривается как ответ на преимущество, которым в настоящее время пользуется Россия.

"Другими словами, преимущество в соотношении 10 к одному, которым сейчас пользуется Россия, не будет уничтожено немедленно", - отмечают журналисты канала со ссылкой на американских чиновников.

Напомним, Вашингтон готовит первый за долгое время пакет военной помощи Украине, который составит сумму в 1 миллиард долларов.