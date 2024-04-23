Россия приготовилась поставлять газ в Китай со скидкой почти 30%

Цены на российский газ для Китая до 2027 года будут на 28% ниже, чем для потребителей в Европе и Турции. Это следует из макроэкономического прогноза Минэкономразвития РФ, с которым ознакомился Bloomberg.

Согласно базовому сценарию министерства, экспортная цена на российский газ для Китая в 2024 году составит $257 за 1000 куб. м. против $320,30 для европейского рынка и Турции. Таким образом, разница между ними не превысит 19,76%. Однако в следующие три года она увеличится до 28%. Так, в 2025-м цена для Китая будет на уровне $243,7, а для Европы и Турции — $320,1, в 2026-м — $233 и $320 соответственно, а в 2027-м — $227,8 и $315,4.

«Газпром» продолжает экспортировать трубопроводный газ в несколько европейских стран, хотя в 2023 году поставки в Европу упали до самого низкого уровня с начала 1970-х годов и, по подсчетам Международного энергетического агентства (МЭА), составили около 45 млрд кубометров. До войны в Украине «Газпром» экспортировал в европейском направлении в среднем 150 млрд куб. м в год, а в 2018-м установил рекорд, поставив 201 млрд куб. м.

В Китай Россия экспортирует газ по трубопроводу «Сила Сибири», максимальная проектная мощность которого — 38 млрд куб. м в год. В 2023 году объем экспорта по газопроводу достиг 22,7 млрд куб. м. «Газпром» ожидает выхода «Силы Сибири» на полную экспортную мощность к 2025 году.

Также Россия рассчитывает построить газопровод «Сила Сибири — 2», по которому в Китай может поставляться до 50 млрд куб. м газа в год с месторождений на Ямале. Протяженность трубопровода составит 3550 км, из которых 950 км должны пройти через территорию Монголии. В «Газпроме» заявляли о планах ввести в эксплуатацию «Силу Сибири — 2» к 2030 году.

Однако Китай не желает инвестировать в новый газопровод и предлагает России самостоятельно оплатить многомиллиардный проект, писала The South China Morning Post со ссылкой на знакомый с ситуацией источник в Москве. При этом у России нет выбора, поскольку после фактической потери европейского рынка стране некуда девать «огромные объемы» газа. Из-за этого в прошлом году «Газпром» уже сократил добычу на четверть, что стало рекордом в истории экспортной госмонополии.