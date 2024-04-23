Застрелился бывший главный педиатр Азербайджана

Бывший главный педиатр Азербайджана Насиб Гулиев покончил с собой, сообщили haqqin.az в Генпрокуратуре.

Сообщается, что Насиб Гулиев, 1951 года рождения, 24 апреля застрелился из огнестрельного оружия в своем доме на территории Апшеронского района. Прокуратура ведет расследование.

Насиб Гулиев – доктор медицинских наук, профессор, возглавлял Научно-исследовательский институт педиатрии имени К.Фараджевой. С 2007 года был президентом Союза педиатрии тюркского мира. Автор более 500 научных работ.