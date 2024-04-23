Киберпровокации Ирана привели к очередным санкциям США

США усилили санкции против Ирана, внеся в «черный список» четырех физических лиц и две компании, которые, по версии Вашингтона, «причастны к вредоносной кибердеятельности» в интересах вооруженных сил этой страны. Об этом информирует «Голос Америки».

«Эти субъекты атаковали более десятка американских компаний и правительственных ведомств через кибероперации, включая фишинговые атаки и атаки с использованием вредоносных программ», – говорится в заявлении Министерства финансов США.

Попавшие в санкционный список лица и компании работали «в интересах» Киберэлектронного командования иранского Корпуса стражей исламской революции, сообщил американский Минфин.

«США будут и дальше использовать общеправительственный подход для разоблачения и пресечения деятельности этих сетей», – заявил заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон.