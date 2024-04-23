Представитель МИД Ирана Насер Канаани потребовал у правительства США «гарантировать свободу слова и собраний студентам и профессорам университетов, а также уважать их законные требования и права». Так Канаани прокомментировал арест правоохранительными органами США около 150 протестующих на пропалестинских демонстрациях в Йельском и Нью-Йоркском университетах, а неделей ранее еще 100 студентов в Колумбийском университете.

«Сообщения, касающиеся массового подавления протестов и ареста студентов американских университетов полицией в этой стране из-за их поддержки палестинского народа, являются грубым нарушением права голоса, свободы выражения мнений и прав человека, вызывая обеспокоенность у международной общественности. Правительству США необходимо, соблюдая свои обязательства в области прав человека, гарантировать свободу слова и собраний студентам и профессорам университетов, а также уважать их законные требования и права», - заявил Канаани.