Представитель Алиева призвал Армению открыть коридор в Нахчыван

После полного восстановления Азербайджаном своей территориальной целостности у Баку и Еревана появилась «реальная, уникальная возможность» заключить мир, заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков дал интервью британскому изданию BBC.

«Самое трудное препятствие на пути к миру, а именно вопрос о незаконном военном присутствии вооруженных сил Республика Армения (РА) на нашей территории, было устранено. Поэтому мы сегодня как никогда близки к миру.

Во-первых, это решение было принято в результате прямых двухсторонних переговоров между двумя странами без участия какой-либо третьей страны, что доказывает, что Армения и Азербайджан в состоянии решать вопросы при наличии политической воли.

Второй пункт - это то, что Армения впервые решила положить конец оккупации не в результате военных действий со стороны Азербайджана, а вследствие дипломатических переговоров.

В-третьих, доказана неприемлемость и необоснованность голословных утверждений о том, что Азербайджан планирует решить оставшийся вопрос с Арменией с применением силы. Этот нарратив, который был создан искусственно и сохраняется до сих пор со стороны Армении и тех, кто ее поддерживает, оказывает деструктивное влияние на перспективы мирного процесса. Поэтому мы надеемся, что решение от 19 апреля докажет, что у Азербайджана нет никакого желания применять силу против Армении, и мы готовы решать оставшиеся вопросы путем мирных переговоров», - сказал Амирбеков.

Он подчеркнул, что мир как никогда близок, тем не менее необходимо устранить сохраняющиеся препятствия.

«Во-первых, если мы исходим из того, что заключение мира между АР и РА должно основываться на беспрекословном соблюдении уважения принципа территориальной целостности, суверенитета и нерушимости границ, то в этом случае Армения должна предпринять необходимые шаги для устранения несовместимости сути мирного соглашения с тем, что сегодня содержится в законодательстве РА, в том числе в ее Конституции, где открыто содержатся территориальные претензии к Азербайджану и утверждается, что «Карабах - это часть Армении».

Это несоответствие должно быть устранено, учитывая тот факт, что сам премьер-министр Армении Никол Пашинян неоднократно заявлял, что он признает Карабах частью Азербайджана.

Второй вызов на пути к миру заключается в том, что мы очень надеемся, что Армения прекратит блокировать открытие наземного соглашения основной части Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой, тем самым увеличив ценность мирного соглашения и его эффективность.

Эта блокада по-прежнему продолжается в нарушение обязательства, которое премьер-министр принял 3,5 года назад, подписав трехстороннее соглашение о прекращении огня.

И последний, на наш взгляд, важный момент, который оказывает негативное влияние на мирный процесс - это продолжающиеся попытки некоторых игроков за пределами региона дестабилизировать мирный процесс и поставить под угрозу перспективы достижения мира в попытках превратить Южный Кавказ в арену геополитического соперничества, а также провести новые разделительные линии и разбить регион на новые сферы влияния.

Здесь мы имеем в виду недавние инициативы некоторых западных партнеров, направленные на укрепление военного потенциала Армении путем оказания односторонней военной помощи, милитаризации РА в абсолютно нетранспарентной, эксклюзивной, я бы даже сказал, в дискриминационной манере. Потому что такие же возможности укрепления военного потенциала Азербайджану не представляются.

Соответственно, мы надеемся, что этим попыткам будет положен конец, и к региону Южного Кавказа, по крайней мере к Азербайджану и Армении, будет применен инклюзивный, недискриминационный подход, когда обеим странам будут представлены одинаковые возможности.

В связи с этим, конечно же, поставки вооружения некоторыми странами Евросоюза приводят не только к милитаризации Южного Кавказа, но и могут спровоцировать дальнейшую гонку вооружений и поставить под серьезные сомнения перспективы достижения мира», - добавил представитель президента.