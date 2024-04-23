Супругу задержанного Иванова не могут найти

Родственники экс-супруги задержанного за взятки замминистра обороны Тимура Иванова — Светланы Захаровой — не могут связаться с ней, сообщает Baza.

Согласно неподтвержденным данным, 50-летняя женщина, известная также под фамилиями Маниович и Иванова, могла быть задержана вместе с бывшим мужем.

По данным СМИ, Захаровой принадлежит доля в фирме ООО «Частные технологии», специализирующейся на рекламных услугах. Также она вместе с отцом Тимура Иванова — Вадимом Ивановым — владеет компанией «Кристалл Девелопмент». Эта компания занимается производством частей электронных ламп, трубок и других электронных компонентов. Ранее экс-супруга замминистра была учредителем еще двух фирм: ООО «Ваш Дом», которая занималась управлением недвижимым имуществом, и предоставлявшей потребительские займы ООО «МКК Кредит Лайн».

Тимур Иванов в числе 11 высокопоставленных представителей российского оборонного сектора за поддержку вторжения России в Украину был внесен в санкционный список США 15 марта 2022 года. Одновременно санкции против него ввела Великобритания. 6 мая 2022 года Иванов попал в санкционный список Канады, а 6 октября 2022 против чиновника ввел ограничения Евросоюз.

Вчера сообщалось, что по подозрению в получении взятки задержан замминистра обороны России Тимур Иванов.