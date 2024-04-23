В России заявили, что немецкие ракеты не проблема

Российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) способны «уверенно поражать» западные ракеты Taurus, которые могут быть поставлены Украине. Об этом заявил высокопоставленный сотрудник концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» Сергей Друзин.

Специалист назвал Taurus непростой целью, отличающейся маленькой эффективной площадью рассеяния (ЭПР). «Но энергопотенциал всех наших средств позволяет уверенно обнаружить их на дальностях, обеспечивающих их поражение в центральной зоне поражения. Они обнаруживаются и уверенно поражаются», - сказал конструктор.

По его оценке, Taurus является «хорошей крылатой ракетой», в которой нет «ничего сверхординарного и страшного».