Алескер Мамедли отказался от своего ходатайства

В Хатаинском районном суде состоялось рассмотрение ходатайства учредителя Toplum TV Алескера Мамедли о переводе его под домашний арест.

Как сообщил адвокат Агиль Лаидж, он и его подзащитный отказались от ходатайства.

Напомним, соучредители Toplum TV Акиф Гурбанов, Алескер Мамедли, сотрудники канала и член структуры «Платформа III Республики» Руслан Иззетли были арестованы судом на 4 месяца. Их обвиняют по статье 206.3.2 (контрабанда) Уголовного кодекса Азербайджана.