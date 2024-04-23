Леонид Швец, автор haqqin.az 14:57

Британия намерена стать гвоздем европейской обороны. Недвусмысленные заявления на этот счет сделал премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время своего пребывания в Польше, где он встречался с польским премьером Дональдом Туском и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Британский лидер пообещал, что его страна выйдет на уровень затрат на оборону в 2,5% ВВП к 2030 году: «Этот рост начинается сегодня и будет происходить каждый год". «В мире, который является самым опасным с конца холодной войны, мы не можем и не должны терять бдительность", – пояснил Риши Сунак эти намерения.

По его словам, правительство Великобритании переведет оборонно-промышленный комплекс страны в военный режим и инвестирует в него 75 миллиардов фунтов стерлингов (больше 93 миллиардов долларов) в ближайшие шесть лет. Речь не об общих тратах на армию и флот, а именно об инвестициях, включая инновационные. В результате этих усилий Британия станет второй страной в НАТО по уровню военных расходов после США, в Европе – первой. Характерно, что эти планы были озвучены в Польше, которая сама находится на этапе грандиозного перевооружения. В 2024 году здесь потратят на оборону 4% ВВП, вдвое больше, чем требуется от стран – членов НАТО согласно принятым союзническим обязательствам. Закупаемая новейшая техника измеряется сотнями единиц. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявлял, что армия страны должна быть настолько сильной, чтобы ей не пришлось воевать: противник просто на это не решится, причем без учета союзнического потенциала НАТО. Похоже, что сухопутные войска Польской Республики действительно станут самыми мощными в европейской части НАТО. Стоит ли напоминать, что и Эммануэль Макрон делал громкую заявку на военное лидерство в Европе. В июне прошлого года Франция приняла решение выделить 413 миллиардов евро на оборону в следующие семь лет. Планка в 2% ВВП на оборону будет взята в этом году, раньше планировавшихся сроков.

Соревнование крупнейших европейских стран за то, кто больше и эффективнее вложится в военные расходы, набирает ход. Риши Сунак после Польши отправится в Германию, где был создан специальный фонд для нужд обороны объемом в 100 миллиардов евро. Германия уже вышла на уровень оборонных трат в 2% ВВП. Суммарно эти усилия уже в ближайшие три-пять лет дадут колоссальный эффект, а на горизонте в десятилетие выведут европейскую коллективную оборону на новый качественный уровень, недосягаемый для России, которая этот тектонический сдвиг спровоцировала. Российские военные траты составляли до большой войны 2,7% ВВП, в 2023 году они выросли до 3,9%, в 2024 году вырастут до 6%. Разница в том, что колоссальные средства в РФ, которая завязла в Украине, тратятся на поддержание воюющей армии и ремонт старой советской техники, которую поднимают с мест хранения, пытаются худо-бедно реанимировать и побыстрее отправить на замену выбитой. На производство новых образцов нет ни времени, ни ресурсов. В то время как страны НАТО вкладываются в современные вооружения, в инновационные центры оборонных разработок.