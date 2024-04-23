Иран пригрозил

Любые попытки атаковать ядерные объекты Ирана встретят самый решительный ответ, заявил ТАСС посол Исламской Республики Иран на Кипре Алиреза Салариан.

Цитируя министра иностранных дел Ирана, посол сказал, что «…в случае любого применения силы израильским режимом и нарушения нашего суверенитета Исламская Республика Иран без малейшего колебания заявит о своих неотъемлемых правах и даст самый решительный и надлежащий ответ на это, чтобы заставить режим пожалеть о своих действиях. Наш ответ будет немедленным, решительным, он будет дан на максимальном уровне».

«Западные страны, которые способны работать над снижением напряженности и предотвращением эскалации войны, примут [соответствующие] меры. На мой взгляд, мяч на их стороне, и они могут предотвратить обострение кризиса в регионе, оказав давление на израильский режим», - сказал иранский дипломат.