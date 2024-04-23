В Шуше появятся электробусы гянджинского производства

В Шуше, как и в других регионах Азербайджана, в том числе на освобожденных территориях, будут запущены первые электробусы. Они производятся в Гяндже совместно с белорусскими партнерами. Об этом сообщил спецпредставитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов на панельной дискуссии в Лачине 24 апреля.

«Мы уже приобрели четыре таких автобуса, и они прошли полевые испытания. Они будут запущены в эксплуатацию в следующем месяце», - сообщил Керимов.

Он добавил, что возвращение бывших вынужденных переселенцев в Шушу начнется в мае.