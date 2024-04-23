Эрдоган: «Турция не позволит ни одному армянину быть изолированным»

Турция не позволяла и не позволит ни одному армянину быть изолированным, отстраненным и чувствовать себя гражданином второго сорта на своей родине. Об этом говорится в обращении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана патриарху Константинопольской епархии Армянской Апостольской церкви Сааку Машаляну в связи с «событиями 1915 года».

«Важно, чтобы мы относились к историческим событиям руководствуясь разумом, совестью и наукой, не давая воли радикальным дискурсам, маргинализации, ненависти. Мы считаем, что для защиты будущих поколений от насилия и войны нужно совместно строить будущее в свете уроков, извлеченных из общей боли».