У Azeronline Ltd новый руководитель

В структуре управления одного из первых в Азербайджане интернет-провайдеров, СП Azeronline Ltd, произошли изменения. Так, с апреля 2024 года Кенан Масумов назначен Генеральным директором СП Azeronline Ltd.

Кенан Масумов, обладающий более чем 15-летним опытом работы в сфере телекоммуникаций, последние 3 года занимал различные руководящие должности в сфере управления бизнесом по обеспечению стационарного интернета: исполнял обязанности Коммерческого директора в компании Azerconnect и советника Генерального директора ООО «Бакинская телефонная связь».

Кенан Масумов получил образование в Университете Хазар и Общественном колледже Беркшира (BCC), США. В настоящее время продолжает свое обучение в магистратуре по направлению «Управление бизнесом» в бизнес-школе Уорика в Великобритании, которая считается одной из ведущих бизнес-школ мира.