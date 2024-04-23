ХАМАС призвал арабскую страну присоединиться к войне против Израиля

Официальный представитель ХАМАС Абу Убейд в своем видеообращении призвал Иорданию присоединится к войне против Израиля. Об этом пишут израильские СМИ.

Высокопоставленный чиновник ХАМАС указал на то, что Иордания является «одним из самых важнейших арабских фронтов». Кроме того, он призвал к эскалации в Иудее и Самарии.

Абу Убейд также высоко оценил массированный ракетный удар Ирана по Израилю. По его словам, иранцы «установили новые правила, нарисовали важные уравнения и привели в замешательство врага и тех, кто за ним стоит».

На прошлой неделе министр иностранных дел Иордании Айман Хуссейн Абдалла ас-Сафади заявил о готовности страны сбивать любые снаряды, нарушающие ее воздушное пространство. Он подчеркнул, что Иордания сделает все возможное для защиты своей территории, вне зависимости от их происхождения — из Израиля, Ирана или иных источников.