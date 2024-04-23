Санкции за дезинформацию

Франция предложила Европейскому союзу ввести санкции против российской дезинформации и операций по вмешательству в выборы по всему миру.

Предложение Парижа позволит ЕС усилить санкции против физических и юридических лиц, вовлеченных в спонсируемую Россией «дестабилизирующую деятельность» по всему миру. Введение таких санкций уже поддержали Эстония, Латвия, Литва, Нидерланды и Польша.

В проекте документа говорится, что «дестабилизирующая деятельность, осуществляемая связанными с Россией субъектами, повсеместно усилилась и в Европе, поскольку российский режим предпринимает действия по подрыву демократии, стабильности и верховенства закона с помощью различных гибридных инструментов».