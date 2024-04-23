Знакомец Кириенко, экс-коллега Ковальчука, успел поработать с Сечиным, приятель Пескова и правая рука Шойгу

Юлия Медведева, специально для haqqin.az 16:41

То, что в «аквариуме» Басманного суда Тимур Иванов появился при «параде», при погонах и с колодкой государственных наград, означало одно: нужно было показать широкой публике, что «так будет со всеми, кто покусится…» Не будет, конечно, но мизансцена была выстроена такая. Кстати, из здания суда его вывели уже в гражданской одежде. Еще утром в день ареста он принимал участие в совещании в Министерстве обороны, на котором Сергей Шойгу рассказывал об успехах ВС РФ и огромных потерях ВСУ на фронте. А вечером уже оказался на нарах. Хотя для Кремля он «в доску свой», «социально близкий», так, что ближе и не бывает.

Близкий знакомец Кириенко, бывший коллега Ковальчука-младшего, успевший поработать с Сечиным, близкий приятель Пескова и правая рука Шойгу. В Минобороны 49-летний «генерал» отвечал за организацию управления имуществом, жилищное и медицинское обеспечение и расквартирование войск. Словом, все по Суворову, который Александр Васильевич: «Всякого интенданта через три года исполнения должности можно вешать без суда. Всегда есть за что». Кстати, этот «суворовский срок» Иванов переходил аж четыре раза, поскольку на интендантских должностях в российском Министерстве обороны он с 2012 года, с того времени, когда министерское кресло занял Сергей Шойгу. Он же и назначил Иванова генеральным директором «Оборонстроя», совершенно непрозрачной и насквозь коррумпированной организации. Иванов курировал крупнейшие стройки министерства, в том числе Севастопольское президентское кадетское училище, главный храм Вооруженных сил России, космодром «Восточный», парк «Патриот» - и каждая такая стройка сопровождалась грандиозными скандалами, связанными с разворованными бюджетными средствами.

За три года Иванов заслужил в кулуарах Минобороны прозвище «Кубышкин» - напомню, что до Шойгу был министр обороны с прозвищем «Табуреткин», так что будущую главу в ненаписанной пока истории МО РФ можно смело называть от «Табуреткина» до «Кубышкина» - и не только за то, что воровал все, что плохо прибито. Нет, кличка эта гораздо глубже. Поскольку Иванов, помимо прочего, был еще и «кошельком» для Сергея Кожугетовича Шойгу, этой современной реинкарнации Субудай-багатура, полководца времен Чингисхана. К 2016 году, когда Иванов стал заместителем Шойгу, досье на «Кубышкина» в ФСБ, как говорят знающие люди, составляло уже пару десятков томов. Его даже задерживали в 2021 году, но тогда его покровители оперативно «порешали вопрос», и в здании на Лубянке он провел всего несколько часов. А потом грянуло 24 февраля 2022 года. И в скором времени Иванов начал курировать «восстановление новоприобретенных территорий» и строительство «оборонительных линий». Золотое дно, конечно, но «политически выдержанное». Тут не арестовывать, тут награждать впору. К тому же с 2022 года он находится под санкциями США, Великобритании, Европейского союза и ряда других стран. Что по нынешним временам для российских чиновников и знак их качества лояльности режиму, и индульгенция, отпускающая все грехи. В том же году Иванов развелся с женой, чтобы она не подпала под санкции Евросоюза и могла и дальше путешествовать по роскошным курортам Европы. Говорят, «мадам Кубышкина» обожает Куршавель.