Какие документы подписали Азербайджан и Кыргызстан
В среду, 24 апреля, с участием президентов Азербайджана и Кыргызстана Ильхама Алиева и Садыра Жапарова состоялась церемония подписания азербайджано-кыргызских документов.
«Решение второго заседания Межгосударственного совета Азербайджанской Республики и Кыргызской Республики» и «Совместную декларацию президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Кыргызской Республики Садыра Жапарова» подписали президенты Азербайджана и Кыргызстана Ильхам Алиев и Садыр Жапаров.
«Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области здравоохранения и медицинской науки между Министерством здравоохранения Азербайджанской Республики и Министерством здравоохранения Кыргызской Республики» подписали министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев и министр здравоохранения Кыргызстана Алымкадыр Бейшеналиев.
«Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Азербайджанской Республики и Министерством энергетики Кыргызской Республики о сотрудничестве в области энергетики» подписали министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов и министр энергетики Кыргызстана Таалайбек Ибраев.
«Программу сотрудничества между Кабинетом Министров Азербайджанской Республики и Кабинетом Министров Кыргызской Республики на 2024-2029 годы» подписали вице-премьер Азербайджана Али Ахмедов и министр экономики и коммерции Кыргызстана Данияр Амангельдиев.
«Меморандум о взаимопонимании между Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики и Министерством цифрового развития Кыргызской Республики по продвижению центров государственных услуг в Кыргызской Республике» подписали министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев и министр цифрового развития Кыргызстана Нурия Кутнаева.
«Протокол между Государственным таможенным комитетом Азербайджанской Республики и Государственной таможенной службой при Министерстве финансов Кыргызской Республики о сотрудничестве в области обмена информацией о статистике взаимной торговли» и «Соглашение между Государственным таможенным комитетом Азербайджанской Республики и Государственной таможенной службой при Министерстве финансов Кыргызской Республики о сотрудничестве и взаимопомощи в целях совершенствования таможенного администрирования» подписали министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев.
«Соглашение о взаимодействии в правовой сфере между Министерством юстиции Азербайджанской Республики и Министерством юстиции Кыргызской Республики» подписали министр юстиции Азербайджана Фарид Ахмедов и министр юстиции Кыргызстана Аяз Баетов.
«Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Кабинетом Министров Кыргызской Республики о сотрудничестве в области образования и науки» подписали министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев и министр образования и науки Кыргызстана Догдуркуль Кендирбаева.
«Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Кабинетом Министров Кыргызской Республики о сотрудничестве в области миграции» подписали начальник Государственной миграционной службы Азербайджана Вюсал Гусейнов и министр труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана Гульнара Баатырова.
«Дополнительное соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Кабинетом Министров Кыргызской Республики о внесении изменений в Соглашение о создании Азербайджано-Кыргызского фонда развития» и «Соглашение между Азербайджанской Республикой и Кыргызской Республикой об исключении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении уклонения от уплаты налогов и избежания налогообложения» подписали министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр экономики и коммерции Кыргызстана Данияр Амангельдиев.