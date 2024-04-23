Какие документы подписали Азербайджан и Кыргызстан

«Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области здравоохранения и медицинской науки между Министерством здравоохранения Азербайджанской Республики и Министерством здравоохранения Кыргызской Республики» подписали министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев и министр здравоохранения Кыргызстана Алымкадыр Бейшеналиев.

«Решение второго заседания Межгосударственного совета Азербайджанской Республики и Кыргызской Республики» и «Совместную декларацию президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Кыргызской Республики Садыра Жапарова» подписали президенты Азербайджана и Кыргызстана Ильхам Алиев и Садыр Жапаров.

В среду, 24 апреля, с участием президентов Азербайджана и Кыргызстана Ильхама Алиева и Садыра Жапарова состоялась церемония подписания азербайджано-кыргызских документов.

«Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Азербайджанской Республики и Министерством энергетики Кыргызской Республики о сотрудничестве в области энергетики» подписали министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов и министр энергетики Кыргызстана Таалайбек Ибраев.

«Программу сотрудничества между Кабинетом Министров Азербайджанской Республики и Кабинетом Министров Кыргызской Республики на 2024-2029 годы» подписали вице-премьер Азербайджана Али Ахмедов и министр экономики и коммерции Кыргызстана Данияр Амангельдиев.

«Меморандум о взаимопонимании между Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики и Министерством цифрового развития Кыргызской Республики по продвижению центров государственных услуг в Кыргызской Республике» подписали министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев и министр цифрового развития Кыргызстана Нурия Кутнаева.

«Протокол между Государственным таможенным комитетом Азербайджанской Республики и Государственной таможенной службой при Министерстве финансов Кыргызской Республики о сотрудничестве в области обмена информацией о статистике взаимной торговли» и «Соглашение между Государственным таможенным комитетом Азербайджанской Республики и Государственной таможенной службой при Министерстве финансов Кыргызской Республики о сотрудничестве и взаимопомощи в целях совершенствования таможенного администрирования» подписали министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев.