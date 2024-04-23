В Харькове уничтожена вся электрогенерация

Харьков не может самостоятельно генерировать электричество после российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры в городе. Об этом заявил мэр Игорь Терехов в эфире украинского телеканала «Рада».

«Наш враг нанес мощные удары по энергетической отрасли, питавшей наш город. К сожалению, им удалось разрушить все ТЭС, трансформаторные подстанции, и сегодня собственной генерации в Харькове нет, к сожалению», — сказал градоначальник.

Он отметил, что другие области Украины поставляют электроснабжение в Харьков, но в городе наблюдается большой дефицит и перебои. В Харькове введены графики отключения электричества. Терехов подчеркнул, что жители не собираются покидать город, несмотря на проблемы с электроэнергией.

С начала апреля Россия начала массовые обстрелы Харькова. Под удар попали энергообъекты, большинство из которых были полностью уничтожены.