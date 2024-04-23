В России подорожал хлеб

Производители хлеба в России из-за роста затрат на логистику подняли отпускные цены на наиболее массовые сорта в среднем на 10-15 процентов.

По сообщению газеты «Коммерсант», которая ссылается на массовых производителей хлеба, данный продукт в ряде российских регионов, в том числе в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Свердловской и Кемеровской областях, по итогам первого квартала 2024 года выросли почти на 30 процентов.

Аналитики связывают рост расходов на логистику с дефицитом водителей и подорожанием топлива.