В Азербайджане детей с пороком сердца будут оперировать бесплатно

Как сообщает haqqin.az, согласно договору, заключенному в результате открытого тендера, в общей сложности оказываются 44 медицинских услуги по устранению врожденных пороков сердца у детей. В эти услуги входят восстановление или замена сердечных клапанов, имплантация и замена кардиостимуляторов, вскрытие, пункция и удаление сердечной сумки, реимплантация левой и правой коронарных артерий, исходящих из легочной артерии, введение баллона в суженную аорту минимальным инвазивным путем, восстановление протезированием дефектов межпредсердной, межжелудочковой перегородки, обогащение крови кислородом при острой сердечной недостаточности и пр.

Между Государственным агентством обязательного медицинского страхования (Агентство) и Обществом с ограниченной ответственностью «Госпиталь Bona Dea» заключен договор об оперировании детей, родившихся с пороком сердца, за счет государственного бюджета.

Порядок, применяемый для операции

Дети, родившиеся с врожденным пороком сердца, должны быть направлены в отделение детской кардиологии Республиканской детской клинической больницы. После проведенных в отделении обследований ставится окончательный диагноз и в случае показания к операции выдается направление в госпиталь Bona Dea.

В случае, когда детям, родившимся с врожденным пороком сердца, требуется срочное хирургическое вмешательство, нет необходимости в направлении ребенка и его законного представителя в Республиканскую детскую клиническую больницу. В случаях, когда требуется скорая медицинская помощь, с учетом состояния и транспортабельности новорожденного ребенок в реанимобиле, оснащенном кювезом, в сопровождении неонатолога и медсестры (акушера) должен быть доставлен в госпиталь Bona Dea. В таком случае для постановки окончательного диагноза медицинским учреждением и назначения окончательной операции должен быть направлен электронный запрос в ответственный отдел Агентства и получено согласие.

Отметим, что устранение врожденных пороков сердца при помощи хирургической операции осуществляется также в частных медицинских учреждениях, имеющих договор с Агентством, по направлению, за счет Пакета услуг обязательного медицинского страхования. Всего 6 хирургических операций, выполняемых в госпитале Bona Dea на договорной основе, не входят в Пакет услуг. Несмотря на это, дети с врожденным пороком сердца могут бесплатно воспользоваться указанными кардиологическими операциями, поскольку своевременное выявление патологии и хирургическое вмешательство предотвращают опасные ситуации.

С перечнем 44 услуг можете ознакомиться здесь:

https://its.gov.az/bloq/usaqlarda-anadangelme-urek-qusurlari-odenissiz-aradan-qaldirilir?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2NsvJTcDg9-dD5RFUUuBGevv7Z1G5Z2vlAa67Vnd1URbgCO9kJWA1YE6Q_aem_Af-8zle7jJSaio4jodBUmnZVoQfDeIy6RM20_rp0AJZMbKiuMPV_HoX8sMPPhUfGnu-blkgNbk89UkOTa9eJcpkP