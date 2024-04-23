«Инвестора» Адиеву отправили в колонию строгого режима

По данным корреспондента haqqin.az, Телли Адиева и ее сын Кямаледдин обманули 10 человек, обещая последним привезти бриллианты, золотые украшения и слитки из стран Африки по сходной цене, а также предлагая вложиться в ценные бумаги. Своим жертвам мошенники представлялись опытными и уважаемыми инвесторами.

Наибольший ущерб понес Фархад Алиев, потерявший 161 тысячу манатов. Другими пострадавшими оказались Эльнур Тагиев, Тельман Агакишиев, Талех Сулейманов, Илькин Алиханов, Сабухи Гадиров, Аида Ибрагимова, Гюльнара Рагимова, Айгюн Алиева и Сафура Зейналзаде.

Жертвы Адиевых в один момент поняли, что их обманывают. Однако их жалобы мошенница проигнорировала. Тогда на нее пожаловались в полицию. Адиеву арестовали и предъявили обвинения в мошенничестве с нанесением крупного ущерба.

Дело сына аферистки рассматривали отдельно. Его вдобавок обвинили в наркоторговле.

В ходе расследования выяснилось, что в прошлом Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил Адиеву к 9 годам лишения свободы за мошенничество. Позже срок был сокращен наполовину.

Виновной аферистка себя не признала. И попыталась свалить вину на своего сына, утверждая, что денег у пострадавших не брала, более того, пыталась им помочь. Впрочем, суд это не убедило, Абдиеву приговорили к 7 годам колонии строгого режима.