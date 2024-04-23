Около 10 тысяч учащихся на олимпиаде на тему «Западный Азербайджан»

27 апреля состоится районный (городской) этап олимпиады «Возвращение в Западный Азербайджан», организованной среди учащихся 9-х и 10-х классов. В предварительном этапе олимпиады примут участие около 10 тысяч школьников.

Школьникам будет предложено 30 вопросов в формате закрытого теста и предоставлено 70 минут на ответ. По итогам данного этапа будут определены ученики, которые примут участие в региональном этапе олимпиады. Заключительный этап олимпиады планируется провести в Нахчыванской Автономной Республике в июне.

Олимпиада проводится Министерством науки и образования при сотрудничестве с Министерством образования Нахчыванской Автономной Республики, Институтом образования, Общиной Западного Азербайджана и Нахчыванским государственным университетом.

Цель олимпиады - ознакомление учащихся с историей, географией, культурой, литературой, выдающимися общественными деятелями, историческими личностями, топонимами и фольклором Западного Азербайджана, обеспечение углубленного изучения материалов в этом направлении.