Азербайджанский гребец Алимурад Гаджизаде завоевал две бронзовые медали на турнире «Весенний кубок» в турецком городе Мугла.

Как сообщили в Федерации гребли и каноэ Азербайджана, Гаджизаде поднялся на третью ступень пьедестала почета в заплывах на дистанции 200 и 500 метров на каяке-одиночке.

В соревнованиях, организованных для всех возрастных категорий, приняли участие более 200 спортсменов из большинства городов и регионов Турции.