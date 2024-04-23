Лукашенко провел Западу ликбез по ядерному оружию

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ему непонятно возмущение иностранных политиков по поводу российского тактического ядерного оружия, которое было размещено на территории республики. Его слова приводит агентство БЕЛТА.

По мнению Лукашенко, это «такое же оружие, какое США хранит на авиабазах некоторых стран Европы: Бельгии, Германии, Италии, Турции и Нидерландов».

Президент Беларуси уточнил, что существует разница между тактическим и стратегическим ядерным вооружением.

«Тактическое. В военной терминологии это называется ударно-наступательная возможность. Ударно-наступательные компоненты — не оборонительные. Так какие к нам тогда вопросы? Что так возмутились, когда мы разместили аналогичное по функционалу оружие на своих базах?» — спросил Лукашенко.