Завершился чемпионат Азербайджана по волейболу, организованный Федерацией волейбола Азербайджана, партнером которой является Nar.

В сезоне 2023-2024 победителем чемпионата Азербайджана среди женщин и мужчин стал клуб AZERRAIL. Nar поздравляет членов клуба AZERRAIL и желает нашим волейболистам дальнейших успехов.

В соответствии со стратегией корпоративной социальной ответственности Nar пропагандирует здоровый образ жизни в стране, поддерживает рост интереса среди молодежи к различным видам спорта, в том числе к волейболу.

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