Шольц: Украина без Taurus

Позиция Германии по передаче Украине дальнобойных ракет Taurus не изменилась. Об этом сказал канцлер Германии Олаф Шольц во время пресс-конференции с премьер-министром Британии Риши Сунаком.

Несмотря на запрос Украины, Германия уже долгое время отказывает Киеву в поставке дальнобойных Taurus, которые способны поражать цель на расстоянии 500 километров. Ранее Шольц называл разные причины отказа, среди которых, например: использование ракет требует личного присутствия военных; неправильное использование ракет грозит ударами по Москве.

Как отметил Шольц, Германия и в дальнейшем продолжит поставлять Украине реактивные системы залпового огня, поскольку это ее задача. В то же время его решение по «одной системе вооружений» остается четким, имея в виду ракеты Taurus.

Тем временем глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн призвала изменить вышеупомянутую позицию и предоставить Украине ракеты, а парламентская фракция ХДС/ХСС призвала Сунака давить на Шольца в этом вопросе.