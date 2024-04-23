Омбудсмен проинформировала посла Британии о минном терроризме Армении

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Сабина Алиева проинформировала посла Великобритании в Азербайджане Фергюса Олда о минном терроризме на территории страны во время армянской оккупации.

На встрече с послом омбудсмен отметила, что минная угроза является серьезным препятствием для безопасного возвращения бывших вынужденных переселенцев на освобожденные территории и широкомасштабным работам по восстановлению и реконструкции.

С.Алиева высоко оценила поддержку Великобритании в разминировании.

Она также затронула сотрудничество с национальными правозащитными учреждениями зарубежных стран, отметив подписание меморандума о взаимопонимании с рядом учреждений, последние изменения в Законе об омбудсмене, а также расширение ее мандата в сфере защиты прав лиц с ограниченными возможностями и детей, обеспечения права на равенство и предотвращения дискриминации.

Также обсуждены перспективы сотрудничества в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая состоится в этом году в Азербайджане.