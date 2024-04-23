Тревога в бакинском аэропорту

В Международном аэропорту Гейдар Алиев была объявлена тревога по причине экстренного приземления самолета авиакомпании Air France. Лайнер Boeing 777, следовавший по маршруту Осака-Париж, направил в бакинский аэропорт запрос на экстренную посадку из-за задымления на борту воздушного судна.

Все аварийно-спасательные службы в бакинском аэропорту в рамках объявленной тревоги были приведены в готовность. Самолет авиакомпании Air France успешно приземлился в 16:37 по бакинскому времени.

280 пассажиров, находящихся на борту самолета, были немедленно эвакуированы, в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время самолет осматривается, и организуется комплекс необходимых мероприятий для установления всех причин происшествия.