Главная авиакомпания Турции закрыла рейс для россиян

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines прекратила продавать билеты на прямые рейсы из России в Мексику. Сейчас оформить на сайте авиакомпании билет из Москвы, Казани или Санкт-Петербурга в Мехико или Канкун не получается ни в одну из возможных дат.

Приобрести билет на рейс из Стамбула в Мексику все еще можно. Также из Стамбула можно вылететь в другие страны Латинской Америки.

Сообщения о том, что россиян стали снимать в Турции с чартерных рейсов в страны Латинской Америки, появились в марте. 9 марта речь шла не менее чем о 50 пассажирах, которых сняли в Турции с рейсов Turkish Airlines в Аргентину.

Авиакомпания пояснила это изменением правил приема россиян в страны региона. После первых сообщений и снятии россиян с рейсов Ассоциация туроператоров России и компания Space Travel рекомендовали путешественникам из РФ не летать в Мексику рейсами турецких авиалиний.