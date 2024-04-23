Лукашенко рассказал, в каком случае уйдет с поста

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал условие участия в следующих президентских выборах.

По словам действующего президента страны, он пойдет кандидатом на выборы, если так «решит народ». При этом если белорусы решат, что президентом должен быть другой человек, то Лукашенко, по его словам, согласится с этим. «Я столько работаю президентом… Если меня не изберут — буду довольствоваться тем, что был первым президентом», — добавил он.

Следующие президентские выборы в Беларуси должны состояться в 2025 году.