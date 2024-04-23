«Зиря» вышла в финал Кубка Азербайджана по футболу

Сегодня проходят ответные полуфинальные матчи Кубка Азербайджана по футболу.

В первом матче дня в Габале местная одноименная команда принимала «Зиря». В первом матче «Зиря» дома выиграла со счетом 2:1. Сегодня бакинцы вновь оказались сильнее – 2:0.

На 59-й минуте Владислав Кулач вывел гостей вперед, а точку в противостоянии поставил на 84-й минуте Рафаэль Уциг.

«Зиря» вышла в финал, где, скорее всего, сыграет с «Карабахом». Агдамцы в первом матче разгромили «Нефтчи» со счетом 4:0. Сегодня в 20:00 «Карабах» примет соперников на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

Финал Кубка Азербайджана состоится 2 июня.