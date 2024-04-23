Состоялась церемония подписания меморандума о сотрудничестве между Коллегией адвокатов и общественным объединением «Волонтеры Фемиды».

Целью меморандума является дальнейшее расширение отношений между организациями в целях всестороннего развития студентов и выпускников юридических факультетов как профессиональных специалистов, а также повышение интереса к профессии адвоката среди молодежи.

В рамках сотрудничества планируется поэтапно привлекать молодых юристов к волонтерской деятельности в аппарате и академии Коллегии, а также в адвокатских бюро.

Председатель Коллегии Анар Багиров, выступивший со вступительной речью на церемонии, поприветствовал участников и пожелал им успехов, дал подробную информацию о деятельности возглавляемого им учреждения, проделанной работе.

Багиров подчеркнул, что работа с молодежью является одним из важных направлений в деятельности Коллегии. И высоко оценил волонтерское движение в стране.

Багиров рассказал о реформах в области юридической науки в Азербайджане, создании современных научных школ, поддержке молодых юристов со стороны государственных и неправительственных организаций и выдвинул соответствующие предложения в этой области.

Председатель организации «Волонтеры Фемиды» Нилгюн Мамедова также подчеркнула важность совместного сотрудничества и дала подробную информацию о будущих целях организации.

Позже Багиров провел встречу с волонтерами в рамках площадки «Legal Meetup» организации «Волонтеры Фемиды». На встрече председатель Коллегии поделился своим опытом и ответил на вопросы волонтеров.