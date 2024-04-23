После Украины президент России Владимир Путин может направить танки на союзников НАТО, заявил американский лидер Джо Байден после подписания законопроекта о предоставлении помощи Украине.

По словам Байдена, США посылает Украине всё необходимое, чтобы та могла продолжать сражаться.

«Америка остаётся со своими друзьями и выступает против диктаторов», - подчеркнул президент.

Между тем в Пентагоне заявили, что США направляют Украине пакет вооружений на $1 млрд, в него вошли ракеты для систем ПВО, боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды.