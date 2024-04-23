Гарри Каспарова признали террористом

Российский суд избрал меру пресечения шахматисту Гарри Каспарову, экс-депутату Госдумы Геннадию Гудкову, Евгении Чириковой и Ивану Тютрину, обвиняемым в «создании террористического сообщества, в его руководстве, финансировании террористической деятельности и в ее публичном оправдании».

Об этом сообщает пресс-служба Сыктывкарского городского суда (Россия). На процессе фигурантов не было, мера избиралась заочно.

Судом удовлетворены ходатайства следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Каспарова, Гудкова, Чириковой и Тютрина.