Пашинян не признал «геноцид»… и обвинил армян с Россией

Сегодняшнее выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, связанное с событиями в Османской империи в период Первой мировой войны, с нетерпением ждали как в самой Армении, так и в странах региона, пытаясь предугадать, как именно армянский лидер сформирует свое отношение к событиям 1915 года.

После этого в армянских оппозиционных кругах стали высказываться опасения, что в своем послании от 24 апреля Никол Пашинян, дабы способствовать нормализации отношений с Турцией, может вновь обойти существительное «геноцид», заменив его выражением «мец егерн».

После чего один из соратников Пашиняна, депутат парламента Армении Андраник Кочарян, заявил, что в событиях 1915 года погибли полтора миллиона армян, однако список их имен еще не составлен. В результате, парламентарий предложил подготовить данный список и уточнить, каким на самом деле было количество жертв «великой резни».

Напомним, что несколько недель назад Никол Пашинян, говоря о массовых убийствах армян в тот исторический период, впервые заменил привычное определение «геноцид» словосочетанием «великая резня» (на армянском «мец егерн» - ред), подчеркнув, что конфликт между армянами и турками был спровоцирован царской Россией. И, более того, отметив, что современная Турецкая Республика не несет исторической ответственности за эти события.

И сегодня в своем послании Пашинян частично подтвердил эти опасения, использовав как существительное «геноцид», так и выражение «мец егерн». Однако главная особенность в его обращении к нации заключалась в том, что впервые с момента образования Республики Армения ее премьер-министр, упоминая события 1915 года, не возложил ответственность за них на Турецкую Республику.

В частности, Пашинян заявил, что «…в годы Первой мировой войны произошла масштабная трагедия, и армянский народ, не имевший государственности, утративший ее много столетий назад, по сути, забывший традицию государственности, стал жертвой геополитических интриг и ложных обещаний. Он был лишен, прежде всего, политического ума, способного сделать мир и его правила понятными для себя».

Эта цитата содержит в себе достаточно прозрачный намек Пашиняна на то, что армяне, являющиеся подданными Османской империи, поверили в ложные обещания царской России и, восстав против Османской империи, позволили превратить себя в инструмент геополитических интриг.

Таким образом, премьер-министр Никол Пашинян стал первым армянским лидером, фактически, обвинившим в событиях 1915 года самих армян, а также употребившим термин «мец егерн», который обычно используют лидеры стран, не признающие «геноцид армян».

«Мец егерн стал для нас общенациональной трагедией и травмой и, без преувеличения, фактором, определяющим нашу социальную психологию, - продолжил Пашинян. - Даже сегодня мы воспринимаем мир, нашу окружающую среду, самих себя под влиянием травмы мец егерн: мы не преодолели эту травму. Это значит, что, будучи международно признанным государством, мы часто относимся и конкурируем с другими странами и международным сообществом в состоянии травмы и по этой причине порой не можем правильно разграничить реалии и факторы, исторические процессы и прогнозируемые горизонты».

Официальное отношение властей Турции к посланию Пашиняна от 24 апреля пока не озвучено. Но, думается, его суть содержится в заявлении президента Реджепа Тайипа Эрдогана, сделанном вчера.