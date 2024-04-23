Пашинян не признал «геноцид»… и обвинил армян с Россией
Сегодняшнее выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, связанное с событиями в Османской империи в период Первой мировой войны, с нетерпением ждали как в самой Армении, так и в странах региона, пытаясь предугадать, как именно армянский лидер сформирует свое отношение к событиям 1915 года.
Напомним, что несколько недель назад Никол Пашинян, говоря о массовых убийствах армян в тот исторический период, впервые заменил привычное определение «геноцид» словосочетанием «великая резня» (на армянском «мец егерн» - ред), подчеркнув, что конфликт между армянами и турками был спровоцирован царской Россией. И, более того, отметив, что современная Турецкая Республика не несет исторической ответственности за эти события.
После чего один из соратников Пашиняна, депутат парламента Армении Андраник Кочарян, заявил, что в событиях 1915 года погибли полтора миллиона армян, однако список их имен еще не составлен. В результате, парламентарий предложил подготовить данный список и уточнить, каким на самом деле было количество жертв «великой резни».
После этого в армянских оппозиционных кругах стали высказываться опасения, что в своем послании от 24 апреля Никол Пашинян, дабы способствовать нормализации отношений с Турцией, может вновь обойти существительное «геноцид», заменив его выражением «мец егерн».
И сегодня в своем послании Пашинян частично подтвердил эти опасения, использовав как существительное «геноцид», так и выражение «мец егерн». Однако главная особенность в его обращении к нации заключалась в том, что впервые с момента образования Республики Армения ее премьер-министр, упоминая события 1915 года, не возложил ответственность за них на Турецкую Республику.
В частности, Пашинян заявил, что «…в годы Первой мировой войны произошла масштабная трагедия, и армянский народ, не имевший государственности, утративший ее много столетий назад, по сути, забывший традицию государственности, стал жертвой геополитических интриг и ложных обещаний. Он был лишен, прежде всего, политического ума, способного сделать мир и его правила понятными для себя».
Эта цитата содержит в себе достаточно прозрачный намек Пашиняна на то, что армяне, являющиеся подданными Османской империи, поверили в ложные обещания царской России и, восстав против Османской империи, позволили превратить себя в инструмент геополитических интриг.
Таким образом, премьер-министр Никол Пашинян стал первым армянским лидером, фактически, обвинившим в событиях 1915 года самих армян, а также употребившим термин «мец егерн», который обычно используют лидеры стран, не признающие «геноцид армян».
«Мец егерн стал для нас общенациональной трагедией и травмой и, без преувеличения, фактором, определяющим нашу социальную психологию, - продолжил Пашинян. - Даже сегодня мы воспринимаем мир, нашу окружающую среду, самих себя под влиянием травмы мец егерн: мы не преодолели эту травму. Это значит, что, будучи международно признанным государством, мы часто относимся и конкурируем с другими странами и международным сообществом в состоянии травмы и по этой причине порой не можем правильно разграничить реалии и факторы, исторические процессы и прогнозируемые горизонты».
Официальное отношение властей Турции к посланию Пашиняна от 24 апреля пока не озвучено. Но, думается, его суть содержится в заявлении президента Реджепа Тайипа Эрдогана, сделанном вчера.
«В регионе Южного Кавказа устанавливается новый порядок, - отметил, в частности, президент Турции. - Пришло время отбросить беспочвенные воспоминания. Всегда лучше действовать в соответствии с реалиями времени, чем опираться на сфабрикованные истории, не имеющие никакой связи с реальностью. Теперь это понял и Никол Пашинян».