Байден запретил TikTok

Между тем руководство TikTok рассчитывает выиграть судебный процесс по блокированию закона. «Будьте уверены - мы никуда не уйдем. .... Факты и Конституция на нашей стороне, и мы ожидаем, что мы снова победим», - заявил гендиректор TikTok Шоу Цзи Чу.

Видеообращение Шоу Цзы Чу в TikTok появилось через несколько минут после того, как Байден подписал законопроект, который дает китайской компании ByteDance 270 дней на продажу активов Tiktok в США.

Сенат США принял законопроект о запрете TikTok. Владельцу дали год на продажу его приложения ByteDance американской компании, иначе приложение TikTok будет полностью запрещено в американских магазинах приложений. Это означает, что Apple App Store и Google Play Store должны будут прекратить предлагать TikTok для загрузки, иначе им грозит финансовое наказание.

Принятие этого запрета является кульминацией многолетней политической борьбы за платформу, популярность которой взорвалась после ее появления в 2017 году.

Еще в 2020 году Дональд Трамп пытался запретить платформу в США, но его усилия не принесли результатов. Недавно он выступил против возможности запрета и сказал, что Байден будет «ответственным» за эту меру.