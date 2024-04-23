Лукашенко о помощи США Украине

Военная помощь Соединенных Штатов для Украины «не изменит ситуацию на фронте». Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Это единое мнение всех в Америке: они потихоньку эту нагрузку кладут на Евросоюз и НАТО, чтобы Россию сдерживать и утопить, чтобы разобраться с Китаем отдельно. Вот в чем смысл. Поэтому они будут давать немножко денег, пока все более-менее здоровые украинцы не разбегутся или не погибнут», - сказал Лукашенко.

Белорусский президент добавил, что «само по себе выделение денег не является решением вопроса — эту сумму необходимо будет освоить, и по большей части новый военный кредит Украине будет освоен в США».