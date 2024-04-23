Россиян станет меньше на 10 миллионов

Население России сократится на 10 миллионов человек за 25 лет. К такому выводу пришли эксперты Института народно-хозяйственного прогнозирования Российской академии наук.

Призывы президента России Владимира Путина рожать как можно больше детей бесполезны. Даже если россияне им последуют, это не поможет остановить естественную убыль населения, помочь может только миграция.

Даже при позитивных тенденциях в динамике рождаемости и смертности в ближайшие годы неизбежна естественная убыль населения, предупреждают они в докладе «Россия 2035 — к новому качеству экономики».

Численность населения страны зависит не только от рождаемости, смертности и миграции, но и от сложившейся половозрастной структуры населения, объясняют ученые. На нее повлиять невозможно, и она перевешивает остальные факторы.

По расчетам РАН, численность населения России сократится с нынешних 146,2 млн человек (на начало 2024 г.) до 142 миллионов в 2035 г. и 136 миллионов человек в 2050 году.

Авторы прогноза называют этот сценарий «достаточно оптимистичным» во всех предположениях: и уровня рождаемости, и уровня смертности, и миграционного прироста. «Но в итоге его реализация все равно ведет к депопуляции», — констатируют они. Причем не просто к депопуляции, а к откату почти на 80 лет: прогнозные 136 млн жителей России станут минимумом с 1970-х годов.