Ямайка признала Палестину

«Ямайка продолжает выступать за решение на основе создания двух государств как единственного жизнеспособного варианта разрешения затянувшегося конфликта, за гарантии безопасности Израиля и защиты достоинства и прав палестинцев. Признавая государство Палестина, Ямайка усиливает свою поддержку мирного решения», — сказала Смит.

Таким образом, Ямайка стала 140-й страной — членом ООН, признавшей Палестину суверенным государством.

19 апреля Совет Безопасности ООН обсуждал резолюцию о полноправном членстве Палестины в организации.

Однако США наложили вето на документ, и резолюция не была принята. Американский постоянный представитель в ООН Роберт Вуд объяснил, что остаются нерешенными вопросы о том, соответствует ли Палестина критериям, позволяющим считаться государством. «Мы давно призывали палестинскую администрацию провести необходимые реформы, чтобы помочь установить атрибуты готовности к государственности», — сказал Вуд.

Израильская сторона тоже указывала, что Палестина не соответствует критериям, необходимым для полноправного членства в ООН. Среди них — постоянное население, определенная территория, правительство и способность вступать в отношения с другими государствами.