Кулеба: «Ни один пакет помощи не сможет остановить русских»

Кулеба приветствовал утверждение пакета военной помощи США его стране в объеме свыше $60 млрд, но отметил, что для победы в войне с Россией этого недостаточно.

"Ни один пакет не сможет остановить русских. Что остановит русских, так это единый фронт всей Украины и всех ее партнеров... Когда я смотрю на то, чего за два года войны достигла Россия в развитии своей военно-промышленной базы, и сравниваю это с тем, чего достиг Запад, мне кажется, что с Западом что-то не так", – заявил дипломат.

Он отметил, что пик оборонного производства в западных странах ожидается не раньше конца нынешнего года. В то же время сейчас на фронте, по словам Кулебы, российская армия обладает многократным перевесом над украинскими силами в артиллерии.