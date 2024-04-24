Французы: «Ильхам Алиев становится все более важным игроком в регионе» наш обзор
В отличие от президента Макрона и его администрации, влиятельная французская газета Le Monde более объективно подходит к событиям на Южном Кавказе и растущей роли Азербайджана в этом регионе.
В статье, опубликованной 24 апреля, говорится, что на фоне вывода из Карабаха российского миротворческого контингента президент Ильхам Алиев прилетел 22 апреля в Москву с «визитом вежливости».
«Хотя вывод российских солдат из Карабаха устраивает азербайджанцев, - пишет обозреватель Le Monde, - президент Алиев в конце встречи с Путиным, явно учитывая важность соблюдения официальной этики, отметил, что Россия является «фундаментальной страной с точки зрения региональной безопасности Кавказа и даже более широкой географии». В сентябре 2023 года после того, как азербайджанская армия в результате молниеносной военной операции взяла под свой полный контроль Нагорный Карабах, вывод российских миротворцев уже стоял на повестке дня. Однако их мандат заканчивался в 2025 году. После подписания соглашения в ноябре 2020 года у двухтысячного российского миротворческого контингента, дислоцированного в сепаратистском регионе, больше не было причин оставаться здесь. По мнению Шуджаата Ахмедзаде, независимого исследователя из Баку, единственный вопрос заключался в том, когда и как русские уйдут».
Французская газета, придерживающаяся леволиберальных взглядов, подчеркивает, что официальный Баку пока не прокомментировал уход миротворцев из Карабаха. И приводит мнение политолога Ахмедзаде, по мнению которого этим решением Россия защитила свой имидж, поскольку в период тридцатилетнего карабахского конфликта официальный Баку неизменно выступал против размещения в Карабахе российских миротворцев. Однако в 2020 году, когда 44-дневная война была остановлена при посредничестве России, Азербайджан дал свое согласие.
В статье Le Monde также отмечается, что баланс сил в регионе изменился после того, как в феврале 2022 года Россия начала военную интервенцию против Украины.
«Влияние Москвы на Южном Кавказе ослабло, а Азербайджан воспользовался этим разрывом, укрепив свой союз с Турцией, - пишет парижское издание. - В результате, на смену России, считавшейся когда-то региональной «державой-покровительницей», явно приходит Анкара».
По утверждению обозревателя Le Monde, после победы в Карабахе, достигнутой при поддержке Турции, президент Ильхам Алиев становится все более важным игроком в регионе. Война в Украине создала условия для того, чтобы президент Азербайджана получил большее влияние в дипломатическом и экономическом плане.
«Азербайджан сегодня является очень важным партнером не только России, но и Запада, которому он поставляет газ, - говорится в статье. - Чтобы снизить зависимость от России, Евросоюз подписал в июле 2022 года новое газовое соглашение с Баку, согласно которому Азербайджан должен к 2027 году удвоить объемы топлива для продажи Европе. Проиграв Первую карабахскую войну, Азербайджан сумел, благодаря нефтяным деньгам, стать военной державой. По мнению политолога Ахмедзаде, Азербайджан уже стал державой среднего уровня, сопоставимой с Польшей или Казахстаном».
Le Monde приводит мнение Кирилла Кривошеева, эксперта по Кавказу, отметившего, что Азербайджан сумел доказать свою способность решать проблемы «полу-самостоятельно», руководствуясь принципом «кто силен, тот и прав». По мнению эксперта, «Россия хотела превратить Нагорный Карабах в Осетию или Приднестровье и удержать там своих миротворцев на неопределенный срок. Но Азербайджан сумел навязать свои условия».
В завершении статьи обозреватель Le Monde отмечает, что Армения, страдающая от усиления северного соседа и постоянно находящаяся под военным давлением, «хорошо себя ведет» на переговорах по делимитации границы и уже согласилась вернуть Азербайджану четыре села, оккупированные в начале 90-х годов прошлого века.