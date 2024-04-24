Отдел информации 21:15

В отличие от президента Макрона и его администрации, влиятельная французская газета Le Monde более объективно подходит к событиям на Южном Кавказе и растущей роли Азербайджана в этом регионе. В статье, опубликованной 24 апреля, говорится, что на фоне вывода из Карабаха российского миротворческого контингента президент Ильхам Алиев прилетел 22 апреля в Москву с «визитом вежливости».

«Хотя вывод российских солдат из Карабаха устраивает азербайджанцев, - пишет обозреватель Le Monde, - президент Алиев в конце встречи с Путиным, явно учитывая важность соблюдения официальной этики, отметил, что Россия является «фундаментальной страной с точки зрения региональной безопасности Кавказа и даже более широкой географии». В сентябре 2023 года после того, как азербайджанская армия в результате молниеносной военной операции взяла под свой полный контроль Нагорный Карабах, вывод российских миротворцев уже стоял на повестке дня. Однако их мандат заканчивался в 2025 году. После подписания соглашения в ноябре 2020 года у двухтысячного российского миротворческого контингента, дислоцированного в сепаратистском регионе, больше не было причин оставаться здесь. По мнению Шуджаата Ахмедзаде, независимого исследователя из Баку, единственный вопрос заключался в том, когда и как русские уйдут». Французская газета, придерживающаяся леволиберальных взглядов, подчеркивает, что официальный Баку пока не прокомментировал уход миротворцев из Карабаха. И приводит мнение политолога Ахмедзаде, по мнению которого этим решением Россия защитила свой имидж, поскольку в период тридцатилетнего карабахского конфликта официальный Баку неизменно выступал против размещения в Карабахе российских миротворцев. Однако в 2020 году, когда 44-дневная война была остановлена при посредничестве России, Азербайджан дал свое согласие. В статье Le Monde также отмечается, что баланс сил в регионе изменился после того, как в феврале 2022 года Россия начала военную интервенцию против Украины. «Влияние Москвы на Южном Кавказе ослабло, а Азербайджан воспользовался этим разрывом, укрепив свой союз с Турцией, - пишет парижское издание. - В результате, на смену России, считавшейся когда-то региональной «державой-покровительницей», явно приходит Анкара».