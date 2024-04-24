США тайно передали Украине ATACMS
США в марте тайно передали Украине дальнобойные ракеты ATACMS, пишет Politico.
«Администрация Байдена в прошлом месяце тайно направила в Украину дальнобойные ракеты впервые за два года войны. Киев уже дважды использовал это оружие для ударов глубоко в российском тылу», – говорится в публикации.
По данным агентства Reuters, целью ударов стал аэродром в Крыму на расстоянии 165 км от линии фронта.
Пентагон подтвердил передачу ракет ATACMS Украине для использования.
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